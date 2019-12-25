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Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия
Сегодня, 8:24
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lesjasap

Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия

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США и Япония подтвердили реализацию Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.

Вашингтон заявил о готовности защищать Японию с помощью ядерного оружия. Об этом администрация Джо Байдена сообщила в заявлении, опубликованном по итогам переговоров с премьер-министром из Токио Ёсихидэ Суга. Стороны подтвердили реализацию Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Этот документ является основой во взаимоотношениях двух стран.

Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе.

заявление администрации Белого дома

Представители японского агентства Киодо напомнили, что прямое упоминание Тайваня в контексте совместного заявлении США и Японии фиксируется впервые за последние 52 года. В последний раз данная формулировка упоминалась в связи с переговорами между премьер-министром Токио Эйсаку Сато и президентом США Ричардом Никсоном в 1969 году.

Токио и Вашингтон привержены полной денуклеаризации КНДР.

Фото: Pixabay.com

Теги: белый дом, джо байден, ёсихидэ суга, ядерное оружие, япония
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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