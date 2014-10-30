Ёсихидэ Суга рассказал о темах общения с американским президентом.

Японский премьер заявил, что Токио и Вашингтон привержены полной денуклеаризации КНДР. Такое заявление Ёсихидэ Суга сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с американским лидером Джо Байденом. Чиновник подтвердил государственную позицию по необратимой проверке денуклеаризации региона.

Что касается КНДР, мы подтвердили нашу приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации..., а также договорились требовать от КНДР выполнения своих обязательств в рамках резолюций СБ ООН. Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

В Токио рассказали, что кроме ситуации с Северной Кореей обсуждался также Китай, его влиянии на мир и развитие стран Индо-Тихоокеанского региона. Стороны договорились противодействовать попыткам изменения статуса-кво за счет принуждения или силовых методов. При этом диалог с Пекином будет вестись согласно общим принципам человечности и международных отношений.

Вашингтон и Япония намерены достичь нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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