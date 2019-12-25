Ёсихидэ Суга считает, что вода с АЭС практически полностью безопасна от радиоактивных веществ.

В Японии разрешили слить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с "Фукусимы-1". Такое решение приняли представители профильных министерств во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Правительство выдало официальное разрешение слить с аварийной АЭС в мировой океан значительный массив воды. Чиновники полагают, что ресурс очищен от радиоактивных веществ. При этом специалисты готовы предоставить обществу соответствующие гарантии.

Слив воды необходим для утилизации поврежденных реакторов. Правительство обеспечит безопасность этого процесса и примет все меры, чтобы избежать ущерба от распространения неверной информации. Ёсихидэ Суга, глава правительства Японии

Спикер заметил, что процесс подготовки воды к сбору займет около двух лет. За данный промежуток времени специалисты проверят дополнительное оборудование. В настоящее время баки АЭС хранят более 1,25 млн тонн воды. Она очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, но все еще содержит изотопы трития. Эксперты не могут из извлечь техническими средствами. Суга добавил, что при сбросе концентрация данного вещества будет соответствовать норме, которую установила Всемирная организация здравоохранения.

На АЭС "Фукусима-1" обнаружили незначительную утечку радиоактивных отходов.

Фото: www3.nhk.or.jp

