Джо Байден и Ёсихидэ Суга встретились в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и Япония намерены достичь нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции в Белом доме, собранной по итогам переговоров с премьер-министром Токио Ёсихидэ Суга. Спикер также объявил о намерениях США помогать развивающимся странам в Индо-Тихоокеанском регионе в сфере "зеленой" энергетики.

На следующей неделе будем принимать саммит по климату. Премьер-министр Ёсихидэ Суга также планирует принять в нем участие.США и Япония привержены достижению нулевых выбросов к 2050 году. Джо Байден, президент США

В США считают, что следует принять решительные меры ради того, чтобы противодействовать климатическим угрозам. Вашингтон и Токио планируют работать над развитием технологий, производить возобновляемую энергию и отказаться от углеводородных выбросов,а также обеспечивать безопасность сетей 5G. В критически важных секторах стороны нарастят сотрудничество. В частности, речь идет об искусственном интеллекте и изготовлении полупроводников.

Вашингтон пока планирует проводить организуемый США климатический саммит в онлайн-формате.

Фото: Белый дом



