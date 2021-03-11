Джен Псаки не назвала список стран, которые примут участие в мероприятии.

Вашингтон пока планирует проводить организуемый США климатический саммит в онлайн-формате. Об этом на брифинге журналистам в Белом доме сообщила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки. У чиновницы спросили о том, рассматривают ли США проведение саммита в очном формате.

Как я полагаю, на данный момент намерение заключается в том, чтобы провести его дистанционно. Я не думаю, что есть намерение менять это, но я буду рада уточнить этот вопрос для вас. У меня нет более подробной информации относительно саммита. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница не смогла ответить на вопрос о том, сколько стран будут принимать участие в саммите. Она уточнила, что располагает данными только о том, что мероприятие состоится через пять или шесть недель. На данный момент известно, что США планируют провести саммит, посвященный вопросам борьбы с изменением климата 22 или 23 апреля. В частности спикеры поднимут вопрос необходимости сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Помощники Байдена снова запретили ему говорить с журналистами.

Фото и видео: Белый дом