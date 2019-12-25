Помощники Байдена снова запретили ему поговорить с журналистами

Байден занимает пост президента уже 48 дней, однако ещё не дал ни одной пресс-конференции.

Помощники президента США Джо Байдена снова запретили ему поговорить с журналистами. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты пытались задать главе государства вопрос, когда он ходил в хозяйственный магазин. Байден десять минут осматривал магазин вместе с владельцем — в это время журналисты пытались задать ему несколько вопросов. Один из них касался кризиса на границе с Мексикой. Президент уже готовился отвечать, однако его помощники прервали его и попросили прессу устраниться.

Отмечается, что Байден занимает пост президента уже 48 дней, однако ещё не дал ни одной пресс-конференции.

Ранее Псаки высказалась о покусавшей человека собаке Байдена.

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