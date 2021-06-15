Андрей Воробьев представил статистику по привитым от ковида гражданам в регионе.

Вакцинацию в Московской области прошли порядка 30% населения. Об этом журналистам на оперативно совещании рассказал глава региона Андрей Воробьев. Чиновник уточнил, что гражданам Московской области было поставлено свыше одного миллиона вакцин. Спикер обратил внимание коллег на важность различных систем стимулирования россиян к вакцинации от коронавируса кроме основной (сохранения жизни). В частности, для привившихся в регионе предусмотрен конкурс на розыгрыш квартиры.

Вакцинировано порядка 30%, это 1 150 000 - 1 200 000 вакцин мы уже поставили, эту работу нужно продолжать, и спрос за неё будет с каждого, кто ответственен на свой участок. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Напомним, что с 13 по 20 июня в Московской области вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Организациям запрещается принимать людей, не соблюдающих санитарные нормы (без средств индивидуальной защиты). Массовые мероприятия в регионе отменены до 15 июля.

Около 300 тысяч жителей Подмосковья получат газ в рамках социальной газификации.

Видео: YouTube / Телеканал 360