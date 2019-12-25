Андрей Воробьев рассказал о программе газификации региона.

Около 300 тысяч жителей Подмосковья получат газ в рамках социальной газификации. Об этом на оперативном совещании рассказал глава региона Андрей Воробьев. Слова чиновника приводят журналисты телеканала "360". Спикер заметил, что власти приступают к практической реализации проекта после принятия всех необходимых нормативных актов. Эксперт также назвал приоритетные территории, которых социальная газификация коснется в первую очередь.

Это Раменское, Одинцово, Домодедово, Дмитров, Сергиев Посад, Истра и Руза. Это чувствительная тема. И опять здесь прошу глав, "Мособлгаз" очень доходчиво, разными способами разъяснять суть программы. Андрей Воробьев, глава Московской области

Чиновник напомнил коллегам о том, что в регионе работают современные офисы, в которых жители могут своевременно получить ответы на вопросы по поводу газификации участка. Для удобства населения Андрей Воробьев попросил сформировать возможности по регистрации недвижимого имущества и организовать работу МФЦ.

В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля.