В Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля

Решение принято из-за резкого роста числа новых зараженных коронавирусом по региону.

В Московской области запретили массовые мероприятий до 15 июля. Об этом на оперативном совещании с коллегами заявил Андрей Воробьев. Чиновник уточнил, что новые меры связаны с распространением коронавирусной инфекции по региону. Слова спикера привели журналисты телеканала "360".

Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

На данный момент Московская область находится на третьем месте по стране по показателю новых зараженных COVID-19. В регионе медики зафиксировали с момента начала пандемии 283 799 случаев инфицирования. За последние сутки заразились 1 135 человек. Ранее губернатор подписал постановление о том, что организациям запрещено пускать в помещения граждан, которые не соблюдают масочный режим.

Губернатор назвал возможным введение ограничений из-за коронавируса на Урале.

Видео: YouTube / Телеканал 360