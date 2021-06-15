Губернатор назвал возможным введение ограничений из-за коронавируса на Урале

Евгений Куйвашев рассказал о проработке мер по профилактике коронавирусной инфекции в регионе.

Губернатор Свердловской области назвал возможным введение ограничений из-за коронавируса на Урале по примеру Москвы. Об этом Евгений Куйвашев сообщил журналистам во время обхода Екатеринбурга. Чиновники признали тот факт, что число новых зараженных в регионе растет. Эксперты продолжают следить за эпидемиологической ситуацией.

Очень хочу еще раз напомнить всем о необходимости соблюдать элементарные меры предосторожности: носить маски в общественных местах и магазинах. Это не шутки и не блажь. Это серьезная угроза, с которой нам с вами предстоит еще жить какое-то время. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Глава региона заметил, что местное правительство будет подходить к вопросу введения ограничений очень аккуратно. В частности, еще не принято решение по отмене фестиваля "Ночь музыки", а также единого школьного выпускного, так как "прорабатываются возможные варианты" проведения мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице 15-19 июня нерабочими днями. Власти города рекомендовали перевести треть сотрудников на удаленный режим работы, а также запретили работу игровых детских комнат в ТРК. Ограничена и работа фуд-кортов.

В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса.

Видео: Telegram / URA.RU