Вахтанг Кикабидзе отказался от выступлений в России из-за ситуации с Грузией

Отметим, что певец не выступает в России уже более 10 лет.

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе выступать в России из-за русско-грузинского конфликта. Об этом сообщают "РИА Новости".

Отметим, что певец не выступает в России уже более 10 лет.

Я выражаю полную поддержку ее решению заявил он

Организаторы предстоящего фестиваля "Zavtra Festival" в городе на Неве объявили, что Нино Катамадзе не придет на мероприятие. Крайнее выступление певицы состоялось 22 июня на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве. Как сообщают СМИ, после концерта Катамадзе опубликовала пост в сецсетях, где было сказано, что это было ее последнее выступление в России. Позже запись была удалена.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, стало известно, какие убытки понесет Грузия, если турпоток из России прекратится полностью. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. По словам экспертов, самый большой ущерб понесет черноморское побережье Аджарии на западе Грузии.

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Фото:Википедия