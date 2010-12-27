  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вахтанг Кикабидзе отказался от выступлений в России из-за ситуации с Грузией
Сегодня, 20:30
101
IRINA_CHALKINA

Вахтанг Кикабидзе отказался от выступлений в России из-за ситуации с Грузией

0 0

Отметим, что певец не выступает в России уже более 10 лет.

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе выступать в России из-за русско-грузинского конфликта. Об этом сообщают "РИА Новости".

Отметим, что певец не выступает в России уже более 10 лет.

Я выражаю полную поддержку ее решению

заявил он

Организаторы предстоящего фестиваля "Zavtra Festival" в городе на Неве объявили, что Нино Катамадзе не придет на мероприятие. Крайнее выступление певицы состоялось 22 июня на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве. Как сообщают СМИ, после концерта Катамадзе опубликовала пост в сецсетях, где было сказано, что это было ее последнее выступление в России. Позже запись была удалена.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, стало известно, какие убытки понесет Грузия, если турпоток из России прекратится полностью. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. По словам экспертов, самый большой ущерб понесет черноморское побережье Аджарии на западе Грузии.

Ранее мы сообщали о том, что умерла актриса Надежда Чередниченко.

Фото:Википедия

Теги: вахтанг кикабидзе, грузия, культура, нино катамадзе, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии