Нино Катамадзе не придет на фестиваль в Петербурге

Организаторы призывают фанатов не спешить с возвратом билета, потому что вскоре они объявят не менее популярного артиста на замену.

В понедельник, 1 июля, организаторы "Zavtra Festival" в городе на Неве объявили, что Нино Катамадзе не придет на мероприятие. Официальное письмо опубликовано в Instagram.

Причины, почему джазовая певица не приедет не названы.

С сожалением, вынуждены сообщить об отмене выступления Нино Катамадзе на нашем фестивале. Мы благодарим Нино и её команду за доверие и любовь, которую несёт ее музыка. Пусть она поможет нам справиться со всеми трудностями сказано в сообщении

Организаторы призывают фанатов не спешить с возвратом билета, потому что вскоре они объявят не менее популярного артиста на замену. Однако, если посетитель намерен сдать билет, то ему стоит обратиться к билетному оператору.

Фестиваль пройдет в Северной столице 10-11 августа в "Севкабель Порт". Его участниками станут ZAZ, Иван Дорн, Therr Maitz, Меджикул, All In Orchestra, Junkyard Storytellaz, Super Collection Orchestra, KENAKO и SPB Blind Orchestra.

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Фото:Нино Катамадзе/вк