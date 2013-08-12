Умерла актриса Надежда Чередниченко

Печальные новости сообщили родные женщины.

В США на 92-ом году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Илларионовна Чередниченко. Об это сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Причины смерти не разглашаются. По информации родных артистка скончалась 14 июня 2019 года.

Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты,

– сообщили в Союзе Кинемотографистов

В 1949 году Надежда Чередниченко окончила ВГИК. Свою первою роль в кино она получила в фильме Андрея Фролова "Первая перчатка". Позднее она сыграла в таких лентах, как "Чемпион мира", "Матрос Чижик", "Когда поют соловьи", "Координаты неизвестны".

Помимо актерской деятельности, она активно выступала как певица с концертами классического репертуара. В 1960 году она выпустилась из класса вокала Музыкально-педагогического института им. Гнесиных.

Фото: Союз кинематографистов России