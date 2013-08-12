В возрасте 88 лет умер композитор Роман Леденев

Музыкант ушел из жизни 15 августа.

В четверг, 15 августа, в возрасте 88 лет ушел из жизни народный артист России, композитор Роман Леденев. О смерти музыканта сообщил Союз кинематографистов России на своем официальном сайте.

За свою карьеру Леденев написал десятки музыкальных сочинений для оркестрового, камерно-инструментального и вокального исполнения. Известность артисту принесло сотрудничество с режиссером Ларисой Шепитько. Он написал музыку для таких ее фильмов, как "Зной, "Крылья", "В тринадцатом часу ночи" и других. Также он работал над картинами "Дядюшкин сон", "Вся королевская рать" и "Странная женщина".

С 1956 года композитор преподавал в Московской консерватории, в 1991-м году ему присвоили звание профессора. В 1982 году Леденев стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, в 1995-м — получил звание народного артиста России.

Ранее мы писали, что в 71 год умерла голландская принцесса Кристина.

Видео: Youtube/ Linda Peng, Bob24041955, Jacob"s Piano, Zoya Savinkova