В 71 год умерла голландская принцесса Кристина

Она умерла утром 16 августа после продолжительной болезни, принцесса последние годы страдала от рака костей.

Во дворце Нордейнде в Гааге в возрасте 71 года умерла принцесса Нидерландов Кристина. Об этом сообщила Информационная служба правительства страны.

Она умерла утром 16 августа после продолжительной болезни, принцесса последние годы страдала от рака костей. Закрытая церемония прощания пройдет во дворце Нордейнде.

Принцесса Марейке (впоследствии она изменила свое имя на Кристина) родилась 18 февраля 1947 года. Она была младшей (четвертой) дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. Из всех членов королевской семьи она была самой малоизвестной. Кристина в молодости отказалась от притязаний на трон. За свою жизнь принцесса проживала в Италии и США, в замужестве у нее родились трое детей.

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