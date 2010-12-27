В 78 лет умер народный артист России Валентин Воронин

Актер известен по ролям в фильмах "Журавлиная песнь", "Тем, кто остается жить" и "Валькины паруса".

Советский и российский актер театра и кино Валентин Воронин умер 14 августа в возрасте 78 лет. Об этом сообщили на сайте Свердловского государственного академического театра драмы.

Прощание состоится на сцене Свердловского театра драмы 16 августа. О времени сообщат позже.

Валентин Воронин родился в 1940 году в Оренбургской области. Работал в Свердловском академическом театре драмы с 1967 года. В 1982 году он стал Народным артистом РСФСР. Он имеет знак "За заслуги перед Свердловской областью" III степени и "За заслуги перед Екатеринбургом". Актер известен по ролям в фильмах "Журавлиная песнь", "Тем, кто остается жить" и "Валькины паруса".

Ранее умер худрук и главный режиссер петербургского кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев.