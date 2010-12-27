За свою карьеру он поставил около 60 спектаклей.

На 69-году жизни умер худрук и главный режиссер петербургского кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев. Заслуженный деятель искусств России скончался 16 июля, но родственники объявили об этом спустя почти месяц. Об этом сообщило "ТАСС" с ссылкой на замдиректора учреждения Нину Урванцеву.

Игорь Игнатьев работал в кукольном Театре сказки с 1987 года. Он поставил около 60 спектаклей и несколько раз награждался высшей театральной премией Петербурга "Золотой софит". Среди его самых популярных постановок: "Щелкунчик и Мышиный король", "Синяя Борода", "Приключения незадачливого дракона" и многие другие.

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Фото: teatrskazki.spb.ru