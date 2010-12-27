В Петербурге возросло число туристов из Италии

Также увеличилось количество гостей из Франции.

В Петербурге в 1,5 раза возросло число туристов из Италии и достигло отметки в 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму города.

Также, согласно статистике, в последнее время увеличилось количество гостей из Франции. В Комитете отметили, что это произошло благодаря проведенному в прошлом году роуд-шоу в европейских городах. Иностранцам рассказали о привлекательности Северной столицы и расписали все ее достопримечательности.

В Смольном добавили, что осенью 2019 года роуд-шоу проведут в Бельгии, Испании, Португалии, Германии и Швейцарии. Также для привлечения туристов с октября этого года в Петербурге начнет действовать электронная виза. Она разрешит иностранцам прибывать на территории России в течение восьми суток. Консульский сбор за ее выдачу взымать не будут.

Ранее мы писали, что петербуржец совершил кругосветку на трицикле за 37 дней.

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