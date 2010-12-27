Петербуржец совершил кругосветку на трицикле за 37 дней

В минувшую пятницу, 2 августа, петербургский бизнесмен завершил свое кругосветное путешествие на трёхколёсной машине. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Друзья, я вернулся!
кратко написал Ян Зингер в Instagra
Ян Зингер отправился в кругосветку 15 июня этого года. Он проехал по всей России, Канаде, США и Европе. Необычное путешествие длилось 37 дней. В дороге не обошлось без ЧП: при перелёте из Штатов в Швейцарию трицикл петербуржца отправили на трехдневный карантин.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге откроют Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ.
Фото:yan_zinger_world_trip
Обсуждение ( 0 )