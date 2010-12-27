Петербуржец совершил кругосветку на трицикле за 37 дней

Старт состоялся в Северной столице 15 июня.

В минувшую пятницу, 2 августа, петербургский бизнесмен завершил свое кругосветное путешествие на трёхколёсной машине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Друзья, я вернулся! кратко написал Ян Зингер в Instagra

Ян Зингер отправился в кругосветку 15 июня этого года. Он проехал по всей России, Канаде, США и Европе. Необычное путешествие длилось 37 дней. В дороге не обошлось без ЧП: при перелёте из Штатов в Швейцарию трицикл петербуржца отправили на трехдневный карантин.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге откроют Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ.

Фото:yan_zinger_world_trip