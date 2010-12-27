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Петербуржец совершил кругосветку на трицикле за 37 дней
Сегодня, 21:58
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IRINA_CHALKINA

Петербуржец совершил кругосветку на трицикле за 37 дней

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Старт состоялся в Северной столице 15 июня.

В минувшую пятницу, 2 августа, петербургский бизнесмен завершил свое кругосветное путешествие на трёхколёсной машине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Друзья, я вернулся!

кратко написал Ян Зингер в Instagra

Ян Зингер отправился в кругосветку 15 июня этого года. Он проехал по всей России, Канаде, США и Европе. Необычное путешествие длилось 37 дней. В дороге не обошлось без ЧП: при перелёте из Штатов в Швейцарию трицикл петербуржца отправили на трехдневный карантин. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге откроют Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ.

Фото:yan_zinger_world_trip

 

 

 

 

 

Теги: новости спб, общество, ян зингер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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