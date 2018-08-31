Спектакль "Волшебник Изумрудного города"

Возрастное ограничение: 6+.

Пожалуй, эта история, написанная Фрэнком Баумом и впервые опубликованная в 1900 году, сегодня является одной из самых знаменитых. Нам сказка "Волшебник Изумрудного города" известна благодаря переводу Александра Волкова.

Бесстрашная девочка Элли, ее верный песик Тотошка, мудрый Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев идут в Изумрудный город для исполнения своих желаний.

Игра света и масштабов, вращающаяся конструкция, каждым поворотом меняющая места действия, планшетные и тростевые куклы, разнообразные маски ждут зрителей на представлении в Кукольном театре сказки.

Продолжительность: 1 час 25 минут

Адрес: Кукольный театр сказки, Московский проспект, 121

Фото: teatrskazki.spb.ru