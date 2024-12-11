В Госдуме попросили проверить законность продажи кукол в гробах

Роспотребнадзор проверит продукцию компании Mattel.

Депутат из Государственной думы России Алексей Говырин ("Единая Россия") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить профильным ведомством законность реализации кукол от бренда Monster High в гробах. Известно, что сейчас такие товары находятся на полках в магазинах детских товаров.

Прошу вас.... проведения экспертизы по оценке безопасности игрушек, которые могут нанести вред психическому здоровью ребенка, так как игрушки, в том числе настольные и компьютерные игры, не должны вызывать у детей чувство страха либо агрессии. Алексей Говырин, депутат РФ

В документе говорится о том, что парламентарий получил обращение в социальных сетях по вопросу продажи кукол Monster High на территории страны, в комплекте с которыми можно приобрести игрушечный гроб. По его словам, на коробках с зарубежными игрушками стоит знак "четыре плюс", который означает, что подобная кукла предназначена для детей, возраст которых старше четырех лет.

В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах.

Фото: Mattel.com