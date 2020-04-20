В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах

Предложение направлено депутатом Даванковым в МВД.

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков из парламентской партии "Новые люди" направил обращение в российские правоохранительные органы РФ с предложением запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации правонарушений (треног), установленных на автомобильных дорогах. Текст документа пресс-служба депутата отправила журналистам.

Считаю необходимым ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений (так называемых "треног") на дорогах Российской Федерации. документ с инициативой

Политик полагает, что такое позволит защитить права людей от незаконно выписанных штрафов, а также снизит финансовую нагрузку на водителей за счет уменьшения количества штрафов по статье за превышение скорости в местах с неочевидными для автомобилистов ограничениями и на территории районов с низким риском ДТП.

В Госдуме объяснили необходимость передавать данные об арендаторах жилья в МВД.

Фото: Piter.tv