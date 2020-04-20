В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков из парламентской партии "Новые люди" направил обращение в российские правоохранительные органы РФ с предложением запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации правонарушений (треног), установленных на автомобильных дорогах. Текст документа пресс-служба депутата отправила журналистам.
Считаю необходимым ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений (так называемых "треног") на дорогах Российской Федерации.
документ с инициативой
Политик полагает, что такое позволит защитить права людей от незаконно выписанных штрафов, а также снизит финансовую нагрузку на водителей за счет уменьшения количества штрафов по статье за превышение скорости в местах с неочевидными для автомобилистов ограничениями и на территории районов с низким риском ДТП.
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Фото: Piter.tv
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