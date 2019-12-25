В Петербурге за 1 млн рублей продают коллекцию кукол Disney

Цена каждой из них варьируется от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.

На "Авито" в Петербурге продают лимитированную коллекцию кукол Disney за 1 млн рублей. Цена каждой из них варьируется от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.

Сегодня за этими куклами охотятся многие коллекционеры и фанаты Disney. В Северной столице можно купить 17 экземпляров, к каждому прилагается сертификат о подлинности. В объявлении представлены наборы из мультфильмов нескольких поколений: "Красавица и чудовище", "Спящая красавица", "Русалочка", "Рапунцель", "Холодное сердце" и других.

Размер принцесс и принцев составляет около 43 сантиметров. Многие серии выпускали в большом тираже в 2010-х годах.

Ранее на Piter.TV: петербуржец продает картину Винсента ван Гога за 2 млрд рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"