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Петербуржец продает картину Винсента ван Гога за 2 млрд рублей
Сегодня, 12:12
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Петербуржец продает картину Винсента ван Гога за 2 млрд рублей

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По информации из объявления, изначально работа была оценена в 30 млн евро – 3,1 млрд рублей.

В Петербурге коллекционер выставил на продажу на "Авито" картину "Глиняный горшок с хризантемами" художника Винсента ван Гога. Полотно оценено в 2 млрд рублей, пишет "Петербургский дневник"

По информации из объявления, изначально работа размером 40х29,5 сантиметров была оценена в 30 млн евро – 3,1 млрд рублей. Продавец не объясняет, по какой причине снизил стоимость произведения искусства. 

Владелец полотна уверяет, что у него есть документы на картину. Сейчас она находится в Берлине. 

Ранее мы рассказывали о том, что квартиру, где жил Достоевский, продают в Петербурге. 

Фото: pxhere 

Теги: авито, ван гог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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