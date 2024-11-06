Петербуржец продает картину Винсента ван Гога за 2 млрд рублей

По информации из объявления, изначально работа была оценена в 30 млн евро – 3,1 млрд рублей.

В Петербурге коллекционер выставил на продажу на "Авито" картину "Глиняный горшок с хризантемами" художника Винсента ван Гога. Полотно оценено в 2 млрд рублей, пишет "Петербургский дневник".

По информации из объявления, изначально работа размером 40х29,5 сантиметров была оценена в 30 млн евро – 3,1 млрд рублей. Продавец не объясняет, по какой причине снизил стоимость произведения искусства.

Владелец полотна уверяет, что у него есть документы на картину. Сейчас она находится в Берлине.

Ранее мы рассказывали о том, что квартиру, где жил Достоевский, продают в Петербурге.

Фото: pxhere