Петербургский суд на месяц приостановил деятельность "Союза кинематографистов России"

Организация нарушила санитарное законодательство.

Дзержинский районный суд Петербурга приостановил деятельность "Союза кинематографистов России" на 30 суток. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организацию признали виновной по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Подробности не сообщаются.

Напомним, в апреле в Доме кино, который является киноцентром Союза, открылся "Артдокфест". Там прошел только один сеанс, после чего пришли сотрудники Роспотребнадзора и опечатали часть залов. Однако не факт, что закрытие касается Дома кино — на его сайте об отмене сеансов пока не сообщалось. По словам организатором фестиваля, никаких нарушений не было: заполняемость зала не превышала установленную, все были в масках.

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