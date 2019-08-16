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Умер актер и телеведущий Олег Марусев
Сегодня, 16:32
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Умер актер и телеведущий Олег Марусев

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Ему было 76 лет.

Российский актер и  заслуженный артист РФ Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. 

Марусев скончался. Причины смерти пока неизвестны. По нашей информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет.

из сообщения "Гильдии актеров кино России" для ТАСС

Предположительно, он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он начал свою карьеру в театре "Скоморох". С 1971 по 2006 год Марусев работал на ТВ, а позже вернулся в театр. Актер был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Дружбы.

Ранее в Петербурге скончался заслуженный артист России Евгений Тиличеев.

Фото: Facebook / Олег Марусев

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Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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