Умер актер и телеведущий Олег Марусев

Ему было 76 лет.

Российский актер и заслуженный артист РФ Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Марусев скончался. Причины смерти пока неизвестны. По нашей информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет. из сообщения "Гильдии актеров кино России" для ТАСС

Предположительно, он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Он начал свою карьеру в театре "Скоморох". С 1971 по 2006 год Марусев работал на ТВ, а позже вернулся в театр. Актер был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Дружбы.

Ранее в Петербурге скончался заслуженный артист России Евгений Тиличеев.

Фото: Facebook / Олег Марусев