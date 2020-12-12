В Петербурге скончался заслуженный артист России Евгений Тиличеев

Он почти 50 лет прослужил в театре музыкальной комедии и был ведущим популярной передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".

В Петербурге 13 апреля на 75-ом году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт‑Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Тиличеев. Об этом сообщил Комитет по культуре.

Евгений Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде. В 1972 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В тот же год был принят в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, на сцене которого прослужил почти 50 лет.

За годы работы в театре сыграл несколько десятков ведущих характерных ролей в классической оперетте и современной музыкальной комедии. Также артист снимался в кино. Среди его работ "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (Капитан), "Семь нот" (Главный режиссер), "Моя Россия" (Петр Первый). На протяжении многих лет Евгений Сергеевич был ведущим популярной передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой". Передача была очень популярна в том числе за рубежом.

Актер являлся кавалером Ордена Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" (2011).

Также в этот день умер бывший солист группы "Песняры" Леонид Борткевич.

Фото: официальный сайт театра музыкальной комедии