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Умер бывший солист группы "Песняры" Леонид Борткевич
Сегодня, 12:54
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phil_k

Умер бывший солист группы "Песняры" Леонид Борткевич

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Ему был 71 год.

Экс-солист советской и белорусской группы "Песняры" Леонид Борткевич умер 13 апреля на 72-ом году жизни в Минске. Об этом сообщил директор группы в официальном сообществе коллектива в Facebook.

Сегодня в Минске скончался один из легендарных "Песняров", Леонид Борткевич! Светлая память артисту!

из публикации в Facebook

Причина смерти, а также дата и место похорон пока не уточняются.

Леонид Борткевич являлся участником "золотого состава" группы "Песняры", а также заслуженным артистом Белорусской ССР. В конце восьмидесятых он покинул коллектив и уехал жить в США. Позже Борткевич вернулся и в некоторые периоды группы был ее руководителем.

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Фото: кадр из клипа "Песняров"

Теги: виа песняры, леонид борткевич, песняры
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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