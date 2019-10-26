Умер бывший солист группы "Песняры" Леонид Борткевич

Ему был 71 год.

Экс-солист советской и белорусской группы "Песняры" Леонид Борткевич умер 13 апреля на 72-ом году жизни в Минске. Об этом сообщил директор группы в официальном сообществе коллектива в Facebook.

Сегодня в Минске скончался один из легендарных "Песняров", Леонид Борткевич! Светлая память артисту! из публикации в Facebook

Причина смерти, а также дата и место похорон пока не уточняются.

Леонид Борткевич являлся участником "золотого состава" группы "Песняры", а также заслуженным артистом Белорусской ССР. В конце восьмидесятых он покинул коллектив и уехал жить в США. Позже Борткевич вернулся и в некоторые периоды группы был ее руководителем.

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Фото: кадр из клипа "Песняров"