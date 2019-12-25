Музыкант скончался на 72-м году жизни из-за сахарного диабета.

Народный артист России Лев Лещенко высказался о смерти солиста "Песняров" Леонида Борткевича. Он выразил соболезнования родным и вспомнил, как они вместе с умершим участвовали в конкурсе. Об этом пишет "Газета.Ru".

Конкурс артистов эстрады проходил в 1970 году. Тогда Лещенко и ансамбль "Песняры" разделили вторую премию, первой не было.

"Борткевич был удивительно оптимистичный, веселый, доброжелательный человек", - вспомнил коллегу артист.

Белорусский музыкант Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни. Как рассказал еще один солист ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок, причиной смерти стал сахарный диабет. Музыкант уверен, что Борткевич прожил бы дольше, если бы следил за здоровьем.

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Фото: Instagram / leshchenko_lv