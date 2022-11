На Stereoleto выступит Лев Лещенко в 2023 году

На фестивале также выступят рок-группа "Кис-кис", певица Тося Чайкина, а также Kedr Livanskiy.

В "Севкабель порте" 10 и 11 июня пройдет фестиваль Stereoleto. На нем выступят народный артист РСФСР Лев Лещенко и певица Тося Чайкина. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали организаторы.

В сообщении уточнили, что также на музыкальном фестивале будут выступать рок-группа "Кис-кис", мэтр советской и российской поп-музыки Лев Лещенко, певица Тося Чайкина, а также Kedr Livanskiy.

В 2023 году фестиваль состоится уже в 22-й раз. Всего планируется участие более чем 40 артистов, в общественном пространстве "Севкабель Порт" оборудуют три сцены.

В прошлом году на фестивале Stereoleto выступали Жанна Агузарова, группы The Hatters и Shortparis, также были Леонид Агутин и Найк Борзов. В разные годы в фестивале участвовали такие именитые группы, как Franz Ferdinand, Massive Attack, Nick Cave and the Bad Seeds и другие.

