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На Stereoleto выступит Лев Лещенко в 2023 году
Сегодня, 20:35
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На Stereoleto выступит Лев Лещенко в 2023 году

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На фестивале также выступят рок-группа "Кис-кис", певица Тося Чайкина, а также Kedr Livanskiy.

В "Севкабель порте" 10 и 11 июня пройдет фестиваль Stereoleto. На нем выступят народный артист РСФСР Лев Лещенко и певица Тося Чайкина. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказали организаторы. 

В сообщении уточнили, что также на музыкальном фестивале будут выступать рок-группа "Кис-кис", мэтр советской и российской поп-музыки Лев Лещенко, певица Тося Чайкина, а также Kedr Livanskiy.

В 2023 году фестиваль состоится уже в 22-й раз. Всего планируется участие более чем 40 артистов, в общественном пространстве "Севкабель Порт" оборудуют три сцены.

В прошлом году на фестивале Stereoleto выступали Жанна Агузарова, группы The Hatters и Shortparis, также были Леонид Агутин и Найк Борзов. В разные годы в фестивале участвовали такие именитые группы, как Franz Ferdinand, Massive Attack, Nick Cave and the Bad Seeds и другие.

Фото: Piter.tv

Теги: лев лещенко, стерелето
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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