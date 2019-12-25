Лев Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса

Певец рассказал, что его "кошмарило и колбасило", было очень плохое самочувствие.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко перенес после коронавируса четыре сердечных приступа. Каждый раз певцу вызывали скорую помощь и ставили капельницы. Об этом артист рассказал изданию MK.RU.

Певец рассказал, что его "кошмарило и колбасило", было очень плохое самочувствие. При этом артист не планирует из-за этого уходить со сцены.

Лев Лещенко с супругой заразился коронавирусом в марте 2020 года. У певца тогда врачи диагностировали двустороннее воспаление легких.

Фото: Instagram / @leshchenko_lv