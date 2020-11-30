Лоза резко высказался о конфликте Долиной и Вали Карнавал

Он заявил, что не собирается слушать молодежных исполнителей.

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал конфликт Ларисы Долиной и тиктокерши Вали Карнавал, который произошел на YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Артист заявил, что не собирается слушать молодежных исполнителей. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

В пример Лоза привел рэп-баттл между Гнойным и Оксимироном. Тысячи людей следили за этим событием, однако музыкант уверен, что никто не сможет вспомнить "хоть что-то из этого баттла". По его мнению, это и характеризует сегодняшнюю музыку.

Также Лоза вспомнил о своей песне "Плот". В следующем году композиции исполнится 40 лет, при этом "ее как пели, так и будут петь дальше".

В YouTube-шоу Галкина Лариса Долина заявила, что ей нравится творчество девушки. Артистку возмутило, что тиктокерша не знает ни одной ноты и при этом называет себя звездой.

В свою очередь Валя Карнавал уверена, что даже если человек не умеет петь, он имеет право на это.

Фото: кадр из программы "Музыкалити"