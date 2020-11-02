65-летняя Лариса Долина раскритиковала вокал девушки Егора Крида

Певице настолько не понравилось творчество девушки, что она даже хотела покинуть передачу, в которой принимала с ней участие.

Известная российская певица и по совместительству заведущая кафедрой эстрадно-джазового пения МГИК Лариса Долина приняла участие в шоу Максима Галкина "Музыкалити". Компанию народной артистке РФ составила девушка Егора Крида, современная певица и блогерша Валя Карнавал.

Во время передачи между Долиной и Карнавал произошел конфликт. Ларисе Александровне настолько не понравилось творчество девушки, что она даже хотела покинуть передачу, в которой принимала с ней участие. Долина заявила, что все это ей неприятно и неинтересно.

"Все это мне неинтересно. Разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке… Она еще и претендует на то, чтобы стать звездой. Говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, да еще и спорит!" – негодовала Долина.

В свою очередь Валя Карнавал заявила, что даже если человек не умеет петь, он имеет право на это.

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Фото: кадр из программы "Музыкалити"