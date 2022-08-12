Филиал Музыкальной академии Ларисы Долиной планируют открыть в Петербурге

Встреча исполнительницы и Беглова состоялась на гала-концерте учеников и педагогов учреждения.

Губернатор Александр Беглов обсудил с Ларисой Долиной возможность создания филиала ее Музыкальной академии в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 28 октября.

Встреча состоялась на гала-концерте учеников и педагогов учреждения, который завершил серию мастер-классов. Северная столица стала пятой после Самары, Волгограда, Челябинска и Южно-Сахалинска.

Музыкальная академия Ларисы Долиной работает полтора года, но уже обрела авторитет в профессиональном сообществе. Академия занимается поиском, обучением и продюсированием молодых талантов. Команда музыкальных педагогов академии – настоящие мастера своего дела. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Среди участников мероприятия – вокалисты петербургской группы Музыкальной академии, музыканты Mussorgsky Jazz Orchestra и шесть хоровых коллективов детских школ искусств города. Несколько композиций исполнила сама Лариса Долина.

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Фото: Legion-Media