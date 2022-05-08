Петербург обошел Москву в музыкальном рейтинге российских городов

Пользователей зарубежных музыкальных сервисов поделили между собой "Яндекс Музыка" и "Звук". Суммарно за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Как показал "Индекс меломана", составленный аналитиками Yota на основе абонентского трафика за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов, больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири.

Куда ушли пользователи зарубежных сервисов

После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в РФ и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а Apple Music не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.

Наибольший прирост за год показал "Звук": число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — "Яндекс Музыка": аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза (+155%). В то же время показатели сервиса "VK Музыка" изменились незначительно (+0,4% пользователей и +1,4% мобильного трафика). Суммарно популярные российские музыкальные сервисы нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36% год к году, при этом "VK Музыка" и "Яндекс Музыка" по-прежнему сохраняют лидерство в отрасли с преобладающей долей рынка.

По данным Yota, основной прирост слушателей (93%) в 2023 году произошел за счет пользователей старше 25 лет. Аудитория 16-25 лет, которая наиболее активна в сервисе "VK Музыка", выросла незначительно — всего на 7%.

Две трети новых пользователей российских музыкальных сервисов — мужчины. В целом мужская аудитория в этом сегменте на 30% превышает женскую, а по объему потребляемого трафика мужчины слушают музыку больше почти на треть (32%). По предпочтениям сервисов вкусы полов совпадают: первую строчку по популярности занимает "VK Музыка", вторую — "Яндекс Музыка", третью — "Звук", а четвертую и пятую — Apple Music и Zaycev.net соответственно.

Индекс меломана российских городов

На основе трафика стриминговых сервисов с января по сентябрь 2023 года эксперты Yota составили "Индекс меломана". Он показывает объем музыкального трафика (в гигабайтах), который приходится на одного слушателя в месяц в конкретном городе России.

Первые шесть строчек рейтинга заняли города Сибири. Лидером стал Томск с индексом 1,5. Это значит, что томич в среднем слушает аудиотреки в объеме 1,5 Гб ежемесячно. 1,5 Гб соответствует 20 часам аудио, или примерно 378 трекам. Санкт-Петербург занял 15-е место с индексом 1,2, обогнав Москву на 11 строчек. Как выяснили аналитики Yota, в десятку самых популярных смартфонов, с которых абоненты слушают музыку онлайн, входят сразу девять моделей Apple (от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max) и одна модель Xiaomi — Redmi 9С NFC.

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