Шоумен Влад Кадони опроверг слухи о закрытии "Дома-2" из-за низких рейтингов

Он заявил, что значительную роль в этом сыграла пандемия коронавируса.

Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони в интервью на YouTube-шоу "Алена, блин!" опроверг слухи о закрытии проекта из-за низких рейтингов. Он назвал эту информацию "профанацией".

Кадони заявил, что рейтинги оценивают в целом, и никакой стабильности в этом показателе нет, так как он зависит от многих факторов. На закрытие "Дома-2" в значительной степени повлияла пандемия коронавируса, из-за которой российское ТВ столкнулось с серьезным кризисом. Многочисленные спонсоры и рекламодатели стали анализировать деятельность всех каналов, не только ТНТ, это отразилось на сетке вещания.

"Никто не знал, что делать со своими деньгами, спонсоры, рекламодатели, они, в принципе, начали пересматривать свои контракты с каналами, я говорю про многие телеканалы. Многие каналы начали пересматривать свою линейку, чтобы сократить свои затраты", - отметил Кадони.

ТНТ объявил о закрытии "Дома-2" в декабре 2020 года. Причинами назвали низкие рейтинги и отказ многих рекламодателей от сотрудничества. В начале апреля стало известно, что шоу перезапустят на телеканале "Ю". Ведущими останутся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

Фото: Instagram / domkadoni