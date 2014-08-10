Женщину-курьера по делу о хищении квартиры у Долиной оставили в СИЗО

Апелляция адвоката подозреваемой осталась без удовлетворения.

Московский городской суд оставил под стражей курьера мошенников Анжелу Цырульникову, которая обвиняется в причастности к хищению денежных средств российскойпевицы Ларисы Долиной. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы судебных инстанций общей юрисдикции по столице. Известно, что апелляционная жалоба стороны защиты осталась без удовлетворения.

Оставлено постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения. пресс-служба суда

Напомним, что исполнительница Лариса Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников. Рв настоящее время на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. В течение суток оперативники задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая считается предполагаемой пособницей преступников. По решению Хамовнического суда города Москвы 13 августа подозреваемая отправлена в СИЗО. Предположительно, телефонные злоумышленники "обрабатывали" Долину с апреля по июль 2024 года. од предлогом сохранения денежных средств они уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.

Девушка, бросившая "коктейль Молотова" в избирательный участок в Петербурге, отправлена в колонию на 1,5 года.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции