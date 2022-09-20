Игорь Матвиенко прошелся по внешности Вали Карнавал, которая не стала с ним сотрудничать

Продюсер рассказал о том, что девушка была симпатична и до своих изменений во внешности.

Российский продюсер Игорь Матвиенко прошелся по внешности блогера Вали Карнавал, которая не стала с ним сотрудничать. В эфире шоу Яны Чуриковой телеведущая заметила, что не может представить, чтобы на своем сольном концерте Валя Карнавал была способна петь вживую также, как это делает Лариса Долина. Ведущая добавила, что через своих директоров звезда TikTokа "съезжает через своих директоров на раз".

Зря она сделала ненужный тюнинг. Она была более милее натуральная. Сейчас она немножко такая… Игорь Матвиенко, продюсер

Напомним, что Валя Карнавал стала известна после скандального выпуска ютуб-шоу "Музыкалити" в 2021 году. Тогда Лариса Долина раскритиковала певицу за отсутствие вокальных данных.

Игорь Матвиенко считает Валю Карнавал "великой певицей".

Фото и видео: YouTube / Яна Чурикова