Игорь Матвиенко считает Валю Карнавал "великой певицей"

Продюсер рассказал о том, как познакомится с ростовской звездой TikTok.

Российский продюсер Игорь Матвиенко заявил, что считает Валю Карнавал "великой певицей". Соответствующее заявление специалист сделал в эфире YouTube-проекта телеведущей Яны Чуриковой. Гость шоу рассказал, при каких именно обстоятельствах познакомился с творчеством будущей звезды социальных сетей.

Я считаю, что Валя Карнавал – великая певица, у нее блестящее будущее. Я знал ее, когда она еще не была Валей Карнавал. Игорь Матвиенко, продюсер

Эксперт вспомнил, что его дочь Полина познакомила его с музыкой Вали Карнавал. Она назвала ее "офигенной девочкой из Ростова". В тот момент у звезд соцсетей было уже два миллиона подписчиков на базе платформы Tik-Tok. Тогда Игорь Матвиенко попросил дочь позвать Валю Карнавал на студию для прослушивания. Продюсер добавил, что тут следует говорить о генеральной ошибке с его стороны, так как из-за его занятости Карнавал пришлось вернуться обратно в Ростов. По словам Матвиенко, ему следовало снять квартиру девушке, оставить в столице и отправить на обучение в его академию.

Экс-участник группы "Корни" рассказал, что был сильно зажат на "Фабрике звезд".

Фото и видео: YouTube / Яна Чурикова