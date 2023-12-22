Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

Лидеры США и Китая провели телефонный разговор, в котором затронули эту тему.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг социальной сети TikTok. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, лидеры стран провели телефонный разговор, в котором затронули эту тему. Байден довел до Си Цзиньпина "обеспокоенность тем, кто владеет TikTok". Кирби добавил, что ему неизвестно о том, обсуждали ли представители Белого дома планы бывшего министра финансов США Стивена Мнучина о покупке соцсети.

Байден дал понять, что дело не в запрете приложения, а в нашей заинтересованности в его отчуждении для защиты национальных интересов в сфере безопасности и обеспечения безопасности данных американцев. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома

Ранее мы сообщали, что США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом.

Видео: YouTube / Yahoo Finance