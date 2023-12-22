США не намерены оказывать РФ помощь в сфере безопасности в связи с терактом

Джон Кирби объяснил, кого США считают виновными в теракте в Красногорске.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не будут оказывать Москве какую-либо помощь в сфере безопасности после террористического акта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус сити холл". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, будут ли власти США открывать дверь для диалога с Россией в сфере обеспечения защиты населения. Эксперт пояснил, что у Вашингтона было обязательство уведомить Кремль об имеющихся данных, которых у России "явно не было".

Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби пояснил прессе, что США "оставляют зароссийским руководством право самим комментировать, какие меры были или не были приняты в связи с полученной от Вашингтона информацией. В Белом доме добавили, что теракт в Красногорске никак не был связан с Украиной, так как атаку осуществили члены ИГ*.

* ИГ - запрещенная на территории России террористическая, экстремистская организация.

Белый дом считает, что вина за теракт в Подмосковье лежит лишь на ИГ*

Фото и видео: YouTube / Fox Business