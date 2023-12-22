Джон Кирби заметил, что в начале марта США уведомили Россию о готовящемся теракте.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что ответственность за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" несет только запрещенная в России террористическая группировка ИГ*. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что власти США продолжают решительно осуждать действия боевиков на территории Московской области.

Ответственность за эту вылазку несет только ИГ*. Имею в виду то, что жертвами тут были россияне. Как и любые другие мирные жители где бы то ни было еще в мире, они, разумеется, не заслуживали такого. Мы действительно предупредили Россию в начале марта относительно планировавшегося теракта. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге утверждала, что действующие власти на Украине не причастны к теракту в "Крокус сити холле". Она заметила, что этот момент якобы прекрасно понимают в Кремле. Она заметила, что нет никаких доказательств того, что правительство в Киеве оказалось каким-то образом причастно к данной вылазке в боевиков в Красногорске.

* ИГ - запрещенная на территории России террористическая, экстремистская организация.

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Фото и видео: YouTube / Fox Business