Джон Кирби оценил резолюцию Совбеза ООН.

Американская администрация при президенте Джо Байдене озадачена решением премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху не отправлять в Вашингтон израильскую делегацию для обсуждения ситуации вокруг города Рафах, расположенного в секторе Газа. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что отказ США блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня на территории палестинского анклава, не означает смены позиции страны.

Решение соответствует всему, что мы говорили ранее, и нашим стремлениям. Мы сами определяем свою политику. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

По мнению Джона Кирби, аппарат израильского главы правительства пытается представить ситуацию таким образом, как будто между чиновниками из США и Израилем возникли противоречия, хотя в этом якобы нет необходимости.

Белый дом утверждает, что Киев не причастен к трагедии в "Крокус сити холле".

Фото и видео: YouTube / Fox Business