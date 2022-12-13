В России сняли проект о группе "Песняры"

Показ запланирован в начале марта 2023 года.

В России сняли фильм о культовой советской группе "Песняры". Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы данного телевизионного проекта. В центре истории окажется судьба Владимира Мулявина, руководителя ансамбля. В разных возрастах исполнителя воплотили актеры Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Зрители увидят, как этот культурный деятель сначала учился играть на гитаре отца в 1950-ых годах, после чего искал для себя единомышленников, а затем, как в 1970-ых годах к нему пришел народный успех. В социальных сетях опубликован трейлер сериала, который выйдет на платформе START (видео содержит сцены употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что употребление алкоголя опасно для здоровья). Известно, что авторы собирали для съемок доступные документальные материалы и попытались воссоздать рок-оперу.

Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, "Песнярам" удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась. пресс-служба сериала

Вышел тизер русской локализации Dead Space Remake от Mechanics VoiceOver.

Фото и видео: YouTube / START