Вышел тизер русской локализации Dead Space Remake от Mechanics VoiceOver

Официальной даты выхода озвучки игры нет, она запланирована на лето текущего года.

Вышел тизер русскоязычной локализации новой компьютерной игры Dead Space Remake от студии-разработчка Mechanics VoiceOver. Известно, что команда создателей уже больше месяца работает над полной локализацией проекта. Голос персонажу Айзеку Кларку подарит актер озвучки Илья Бледный. Ранее он также исполнял роль Джонни Сильверхенда в русской версии проекта Cyberpunk 2077. Дополнительно авторы привлекут к озвучке Кендры Дэниелс и Зака Хаммонда актеров дубляжа Рамилю Искандер и Петра Гланца, которые уже озвучивали этих героев в 2008 году. УТочняется, что ждать полноценного перевода пользователям придётся как минимум до апреля 2023 года. Речь идёт только о текстовой локализации, а озвучку студия собирается выпустить летом текущего года. Пока что точных сроков выполнения этой задачи нет.

Capcom выпустила первый эпизод аниме-пародии на Resident Evil 4 Remake.

Фото и видео: YouTube / Mechanics VoiceOver