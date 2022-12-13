Capcom выпустила первый эпизод аниме-пародии на Resident Evil 4 Remake

Хоррор-игра выйдет в свет 24 марта.

Компания Capcom решила подогревать и без того большой интерес пользователей к новой компьютерной игре Resident Evil 4 Remake с помощью коротеньких аниме-зарисовок, в которых обыгрываются действия будущего хоррора. Видео созданы в комическом ключе. Первый эпизод данного проекта посвящен создателями приходу милого персонажа Леона в испанскую деревню, на территории которой также добродушные на вид местные жители окружают героя, после чего вонзают гостю топор в голову. Известно, что разработчиками запланировано ещё несколько серий, которые будут появляться в социальных сетях вплоть до официального релиза компьютерной новинки на PC, консолях PlayStation и Xbox Series. Выход игры в свет намечено на 24 марта.

В сети появились сравнения Diablo 4 на всех актуальных платформах.

Фото и видео: YouTube / capcomasia