В сети появились сравнения Diablo 4 на всех актуальных платформах

Пользователям доступна бета-версия игры.

В социальных сетях появились сравнения бета-версии новой компьютерной игры Diablo 4, которая позже выйдет на всех актуальных платформах. С пятницы 17 марта в мире стартовала закрытая версия проекта, в которую могут войти все те пользователи, которые предзаказали игру. В частности, YouTube-канал ElAnalistaDeBits, который занимается сравнением графики в играх на разных платформах, появилось сразу три посвящённых игре ролика. В первом видео сравниваются версии для персональных компьютеров, консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Авторы подчеркнули, что анализировали такие параметры как кадровая частота, разрешение и длительность загрузок.

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Фото и видео: YouTube / ElAnalistaDeBits