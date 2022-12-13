  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:05
69
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В сети появились сравнения Diablo 4 на всех актуальных платформах

0 0

Пользователям доступна бета-версия игры.

В социальных сетях появились сравнения бета-версии новой компьютерной игры Diablo 4, которая позже выйдет на всех актуальных платформах. С пятницы 17 марта в мире стартовала закрытая версия проекта, в которую могут войти все те пользователи, которые предзаказали игру. В частности, YouTube-канал ElAnalistaDeBits, который занимается сравнением графики в играх на разных платформах, появилось сразу три посвящённых игре ролика. В первом видео сравниваются версии для персональных компьютеров, консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Авторы подчеркнули, что анализировали такие параметры как кадровая частота, разрешение и длительность загрузок.

Разработчики фэнтезийного экшена Abyss World на Unreal Engine 5 представили трейлер со сражениями.

Фото и видео: YouTube / ElAnalistaDeBits

Теги: diablo 4, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии