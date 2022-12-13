Разработчики фэнтезийного экшена Abyss World на Unreal Engine 5 представили трейлер со сражениями

Релиз Abyss World состоится в 2023 году на PlayStation 5 и PC.

Разработчики фэнтезийного экшена с ролевыми элементами Abyss World на движке Unreal Engine 5 представили трейлер со сражениями. Ролик опубликован на YouTube-канале IGN. Специалисты пояснили, что разработкой данного проекта занимается студия Metagame Industries. Известно, что при создании своей работы авторы делали упор на мрачную серию Dark Souls от FromSoftware. В кадре зрители могут увидеть битвы героев с рядовыми противниками. Видео заканчивается схваткой с боссами игры. Разработчики пообещали пользователям внедрить проработанный открытый мир со множеством задач. Их выполнение будет влиять на окружение персонажей. В настоящее время известно, что действие разворачивается на обширных землях Нординии. В прошлом души умерших переносились по ту сторону, но с появлением Похитителя огня баланс между силами добра и зла был нарушен. Теперь персонажам необходимо собрать древние души, изучить истории каждой из них, после чего объединить народ и восстановить порядок. Официальный выход в свет Abyss World запланирован на 2023 год. Проект будет реализован для консоли PlayStation 5 и персональных компьютеров.

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Фото и видео: YouTube / IGN