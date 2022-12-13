Bethesda показала сюжетный трейлер вампирского шутера Redfall

Игра выйдет в свет со 2 мая 2023 года.

Компания Bethesda показала на собственном YouTube-канале сюжетный трейлер нового вампирского шутера Redfall. Частично данный ролик раскрывает предыисторию проекта и те события, которые произошли до начала событий в игре. Речь идет о моментах, которые привели мир к вампирскому апокалипсису. В кадрах также можно заметить высших вампиров, помимо обычных низших вампиров и гулей. Новый шутер от Arkane, разработчиков Dishonored, пользователи смогут проходить в кооперативном режиме. Об этом ранее упоминали авторы. Дополнительно они раскрыли особенности кроссплея в проекте. Также в шутере заявлена и опция одиночного прохождения. При этом игра требует постоянного онлайн-подключения. Официальный релиз Redfall запланирован на персональных компьютерах и консоли Xbox 2 мая 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Bethesda Softworks