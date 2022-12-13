Вышел новый сюжетный трейлер хоррора Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker выйдет в свет 16 мая 2023 года.

Создатели новой компьютерной игры Amnesia: The Bunker выпустили трейлер, в котором рассказывается базовая завязка сюжета. Ролик доступен на официальном YouTube-канале. Из кадров пользователю становится о том, что персонаж оказывается в заваленном бункере, который можно покинуть только добравшись до связок динамита в арсенале и взорвав завалы у входа. Ранее разработчики выкладывали в сцоиальных сетях множество видео, которые так или иначе демонстрировали геймплей проекта. В частности, предположительно презентовали фрагмент из пролога хоррора. Еще в одном ролике зрители увидели, как герой проводит исследование одной из комнат в бункере, после чего там происходит противостояние с местным монстром. Дополнительно авторы показали обезвреживание ловушки. Официальный релиз запланирован на 16 мая текущего года.

В свежем трейлере Layers of Fear показали более 11 минут геймплея.

Фото и видео: YouTube / frictionalgames